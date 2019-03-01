Андреева распугала медведей в Сибири

Андреева рассказала, как распугала медведей в Сибири

Телеведущая Екатерина Андреева на странице в Instagram рассказала о путешествии в Сибирь. Андреева показала свое фото в традиционном наряде народа Ханты и опубликовала видео поездки на санях с оленями.

Ведущая отметила, что почувствовала себя Снежной Королевой.

«Но короны не было, в минус 35, да ещё на ветру не до короны. Тут быть бы живу. Но румянец держался потом ещё много часов, огонь в кострище грел», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Андреева отметила, что юмор местных женщин заставлял ее «смеяться в голос, распугивая медведей и волков».

«Сибирь…обнуление…перезагрузка…сила…мои просторы…» — заключила телеведущая.

Судя по геотегу и хэштегам, Андреева побывали в Когалыме.

В комментариях к посту Андреева рассказала, что ездила на мастер -класс с журналистами из северных регионов.

Интернет-пользователи решили, что наряд Ханты ведущей очень идет.

«Красавица! Русская сибирячка!» — написала @ tatyanashulpina.

«Екатерина! Приезжайте почаще))) У нас тут такие красоты и великое ощущение-свободы!» — добавила @s_holodkovskaya.

Подписчики Андреевой также поинтересовались, не сшит ли наряд из оленьих шкур.