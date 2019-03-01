Андреева распугала медведей в Сибири

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Андреева рассказала, как распугала медведей в Сибири 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Телеведущая Екатерина Андреева на странице в Instagram рассказала о путешествии в Сибирь. Андреева показала свое фото в традиционном наряде народа Ханты и опубликовала видео поездки на санях с оленями.
Ведущая отметила, что почувствовала себя Снежной Королевой.
«Но короны не было, в минус 35, да ещё на ветру не до короны. Тут быть бы живу. Но румянец держался потом ещё много часов, огонь в кострище грел», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Андреева отметила, что юмор местных женщин заставлял ее «смеяться в голос, распугивая медведей и волков».
«Сибирь…обнуление…перезагрузка…сила…мои просторы…» — заключила телеведущая.
Судя по геотегу и хэштегам, Андреева побывали в Когалыме.
В комментариях к посту Андреева рассказала, что ездила на мастер -класс с журналистами из северных регионов.
Интернет-пользователи решили, что наряд Ханты ведущей очень идет.
«Красавица! Русская сибирячка!» — написала @ tatyanashulpina.
«Екатерина! Приезжайте почаще))) У нас тут такие красоты и великое ощущение-свободы!» — добавила @s_holodkovskaya.
Подписчики Андреевой также поинтересовались, не сшит ли наряд из оленьих шкур.
«Валенок-шерсть, а вот сапожки и варежки-да. И так как олени очень дорогие их шкуры используют после естественной смерти», — успокоила их ведущая.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Андреева
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