Андреева рассказала, как распугала медведей в Сибири

Телеведущая Екатерина Андреева на странице в Instagram рассказала о путешествии в Сибирь. Андреева показала свое фото в традиционном наряде народа Ханты и опубликовала видео поездки на санях с оленями.

Ведущая отметила, что почувствовала себя Снежной Королевой.

«Но короны не было, в минус 35, да ещё на ветру не до короны. Тут быть бы живу. Но румянец держался потом ещё много часов, огонь в кострище грел», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Андреева отметила, что юмор местных женщин заставлял ее «смеяться в голос, распугивая медведей и волков».