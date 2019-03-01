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Андреева рассказала, как распугала медведей в Сибири 

Рамблер + ещё 1 8 минут назад
Фото: @ekaterinaandreeva_official
Телеведущая Екатерина Андреева на странице в Instagram рассказала о путешествии в Сибирь. Андреева показала свое фото в традиционном наряде народа Ханты и опубликовала видео поездки на санях с оленями.
Ведущая отметила, что почувствовала себя Снежной Королевой.
«Но короны не было, в минус 35, да ещё на ветру не до короны. Тут быть бы живу. Но румянец держался потом ещё много часов, огонь в кострище грел», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Андреева отметила, что юмор местных женщин заставлял ее «смеяться в голос, распугивая медведей и волков».
Шоу-бизнес , Екатерина Андреева
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