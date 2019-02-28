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Сердючке разрешили подать заявку на участие в Евровидении 

Рамблер 30 минут назад
Фото: РИА Новости
У украинского артиста Андрея Данилко, выступающего на сцене под псевдонимом Верка Сердючка, есть время до 10 марта, чтобы подать заявку на участие в конкурсе «Евровидение-2019», сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой.
«Мы ждем следующего витка обсуждения в обществе, имеет ли право Андрей Данилко, у которого есть концерты в России, ехать от Украины», — отметила женщина.
Кольцова не пояснила, каким образом будет обработана заявка Данилко, после того как Украина официально отказалась от участия в конкурсе.
Изначально на «Евровидении-2019» от Украины должна была принять участие певица Maruv (Анна Корсун), которую официально признали победительницей национального отбора. Однако кандидатура артистки была оспорена в связи с прошедшими гастролями по городам России. В результате певица не согласилась выплачивать большие штрафы и отказалась от участия в конкурсе. Затем поехать на «Евровидение» было предложено группе Freedom-jazz, занявшей второе место в отборе, артисты предложение не приняли. Аналогично поступил коллектив Kazka, который занял третье место.
27 февраля Украина официально отказалась участвовать в конкурсе. Позже свои услуги предложил Андрей Данилко. Артист заявил каналу «360», что готов «достать свои старые доспехи, начистить звезду и поехать спасать» страну в образе Верки Сердючки. Ранее Данилко уже выступал на «Евровидении» от Украины. В 2007 году артист занял второе место.
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Шоу-бизнес , В мире , Украина , Андрей Данилко , РИА Новости
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