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Украина готова отказаться от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева на конкурсе 

Рамблер + ещё 7 16 минут назад
Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Украина пропустит «Евровидение» в 2020 году в случае победы Сергея Лазарева в Тель-Авиве. Об этом заявила член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой».
«Если победит Россия, то я предлагаю просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на Евровидение», — приводит ее слова News.ru.
Украина решила отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» после скандала с национальным отбором. Лидера национального отбора певицу Maruv подвергли критике из-за выступлений в России, а затем предложили ей подписать контракт, условия которого она назвала рабскими.
Maruv отказалась подписать его и заявила, что не желает быть «битой на политической арене».
После нее от участия в «Евровидении» отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие в национальном отборе второе, третье и четвертое места соответственно.
Европейский вещательный союз (EBU) выразил надежду, что Украина вернется на конкурс в 2020 году.
Комментарии
Шоу-бизнес , Украина , Сергей Лазарев
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