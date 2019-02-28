Украина готова отказаться от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева на конкурсе

Украина пропустит «Евровидение» в 2020 году в случае победы Сергея Лазарева в Тель-Авиве. Об этом заявила член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире телеканала «Прямой».

«Если победит Россия, то я предлагаю просто делать конкурс «Лучшая песня Украины», потому что мы не поедем на Евровидение», — приводит ее слова News.ru.

Украина решила отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» после скандала с национальным отбором. Лидера национального отбора певицу Maruv подвергли критике из-за выступлений в России, а затем предложили ей подписать контракт, условия которого она назвала рабскими.

Maruv отказалась подписать его и заявила, что не желает быть «битой на политической арене».

После нее от участия в «Евровидении» отказались группы Freedom Jazz, Kazka и Brunettes Shoot Blondes, занявшие в национальном отборе второе, третье и четвертое места соответственно.

Европейский вещательный союз (EBU) выразил надежду, что Украина вернется на конкурс в 2020 году.