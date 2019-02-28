«Девять шурупов и пластина»: Билан перенес операцию

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«Девять шурупов и пластина»: Дима Билан перенес операцию 

Москва24 1 час назад
Дима Билан рассказал поклонникам о своем самочувствии после непростой операции на ноге. И не только рассказал, но и показал. Больничными кадрами певец поделился на своей страничке в Instagram, пишет портал "Дни.ру".
Артист сломал ногу в двух местах перед концертом в Санкт-Петербурге. По словам певца, он вышел из своего загородного дома в кроссовках, а дорожки не были посыпаны песком, в результате певец упал. Медики диагностировали закрытый двойной перелом. В понедельник Билан лег на операцию в одной из столичных клиник.
По его словам, медики вкрутили ему девять шурупов и вставили пластину. "Пока локейшн однообразный — лежу, занимаюсь ЛФК и кушаю в постели! Решил показывать вам и оборотную сторону медали популярности и типа "легонькой" концертно-"глянцевой" жизни", — написал Билан, пообещав, что будет делиться с фанатами информацией о восстановлении после операции.
В ноябре прошлого года Владимир Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Он не раз признавался музыкальными каналами и премиями "Лучшим артистом года". Билан стал первым российским исполнителем, который смог выиграть на "Евровидении" и привезти конкурс к нам в страну.
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Комментарии13
Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан , Владимир Путин
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