«Девять шурупов и пластина»: Билан перенес операцию

«Девять шурупов и пластина»: Дима Билан перенес операцию

Артист сломал ногу в двух местах перед концертом в Санкт-Петербурге. По словам певца, он вышел из своего загородного дома в кроссовках, а дорожки не были посыпаны песком, в результате певец упал. Медики диагностировали закрытый двойной перелом. В понедельник Билан лег на операцию в одной из столичных клиник.

По его словам, медики вкрутили ему девять шурупов и вставили пластину. "Пока локейшн однообразный — лежу, занимаюсь ЛФК и кушаю в постели! Решил показывать вам и оборотную сторону медали популярности и типа "легонькой" концертно-"глянцевой" жизни", — написал Билан, пообещав, что будет делиться с фанатами информацией о восстановлении после операции.