У Малашенко не было брачного контракта с бывшей супругой

В понедельник стало известно о смерти Малашенко. По предварительным данным, сооснователь НТВ скончался в результате повешения. Как сообщали некоторые СМИ, Малашенко сильно беспокоили развод с Еленой Пивоваровой и ситуация с имуществом. По сообщениям СМИ, Пивоварова требовала 80% при разделе собственности.

"Его бывшая жена Елена претендовала на львиную долю его имущества, 80%. Сейчас время траура, мне не хочется говорить что бы то ни было отрицательное о ком бы то ни было, но Елена хотела такую долю", — сказал Лоуэнфельд.

"Мы возражали против такой позиции, просили разделить имущество пополам, учитывая, что он и так содержал ребенка", — отметил он.

"Но теперь Игорь ушел, раздел имущества, если он будет в каком-то виде происходить, будет вестись в рамках нового процесса. Все начинается заново", — отметил адвокат. По его словам, у Малашенко "не было с Еленой брачного договора". "Они же женились в Советском Союзе, тогда никто не заключал такие договоры", — указал Лоуэнфельд.

"Я не знаю, было ли у него завещание. Я говорил ему, что необходимо его составить, но сделал ли он его, я не знаю", — добавил он.