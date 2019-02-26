«Новые зубы с доставкой из России»: певец Шура поставил себе импланты

Уже в марте исполнитель пообещал показать их своим поклонникам.

Известный исполнитель Шура на своей страничке в социальной сети Instagram «похвастался новинками». У него появились новые кроссовки из Парижа, модная сумочка и самое главное — певец поставил себе импланты.

«Зубы с доставкой из России. Я себе поставил импланты. Показывать пока не буду. У меня отек. Увидите мои зубы в марте», — заявил музыкант. Также он представил свой новый проект «Ну-ка все вместе», который также весной можно будет увидеть с его участием на телеканале «Россия-1».

«Сумка похожа на грелку. В начале видео кажется, что вы в больнице. Всего хорошего, не болейте», «А мне без зубов больше нравился», «Сашечка, очень приятно смотреть, как вы красиво радуетесь жизни. Сумочка, кроссовки — прелесть!» «Вам бы еще похудеть», «Обожаю вас за позитив! Солнечный человек!» «А что со старыми зубами? Но обновки крутые, особенно зубы», — заметили в комментариях пользователи.