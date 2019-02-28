Один из основателей телекомпании НТВ и политолог Игорь Малашенко 27 февраля 2018 года дал американскому режиссеру Алексу Гибни интервью, в котором изложил свой взгляд на причины неудач бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева. Беседа так и не была опубликована. Теперь часть ее предал гласности The Bell.
По словам Малашенко, надежды на Горбачева не было, поскольку этот человек «не мог расставить приоритеты между важным и совершенно незначительным». Он также рассказал, что в 1991 году, работая консультантом в аппарате президента СССР, ежедневно получал новостные сводки из посольств, на 90% являвшиеся «нонсенсом, шлаком». Это были цитаты людей, «которые не имели никакого веса», а также обработанные новости региональной прессы. В текстах при этом были видны «маленькие карандашные пометки».
«Я удивился, спросил в секретариате: чей это почерк? Мне сказали: Горбачева. И в этот момент я понял: надежды нет. Вся страна разваливается на куски, кажется, что башни Кремля вот-вот обрушатся, — а человек, ответственный за все это, газеты читает», — рассказал Малашенко.
Игорь Малашенко до 1997-го руководил телекомпанией НТВ, которую основал вместе с Олегом Добродеевым и Евгением Киселевым. Позднее он оказывал услуги политического консультанта, а в 2018 году несколько месяцев руководил предвыборным штабом Ксении Собчак.
25 февраля он совершил самоубийство в собственном доме в Испании в возрасте 64 лет. Возможной причиной считается конфликт с бывшей женой и детьми из-за раздела имущества после развода. Как утверждает вдова политолога Божена Рынска, в середине февраля у него был инсульт после скандала с бывшей супругой.