«Начали плевать в лицо»: бьющемуся за «Евровидение» Данилко помешали свои же

Музыкальное состязание "Евровидение 2019" недосчитается конкурсанта, представляющего Украину . В Незалежной долго выбирали претендента, один за другим артисты отказывались от участия, в итоге ехать в Тель-Авив оказалось некому.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отмечает, что украинские исполнители оказались очень смелыми ребятами. Они отказались подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины и превращать свои выступления в промоакцию нынешнего политического курса Незалежной.

"Один за одним участники украинского национального отбора отказываются от поездки на "Евровидение". Это уже сродни бойкоту. Выглядит это как настоящая революция достоинства. Украинцев возмутил тот факт, что им начали плевать в лицо и вытирать об них ноги. Возглавила это восстание Maruv. И теперь каждый украинец видит, что прогибаться под эту обезумевшую от безнаказанности власть не стоит", — отметил Манукян в беседе с "Дни.ру".

По словам общественника, украинские политики своими руками зажгли этот пожар: они совершили большую ошибку, запустив национальный отбор и доверив выбор претендента народу. Обыватели отдавали свои голоса за талант артистов, а не их способность прогибаться под систему и говорить по бумажке, вот и вышла несостыковка.

"А вот погасить этот своеобразный виртуальный Евромайдан до последнего стремился Андрей Данилко, которого я изначально предлагал послать в этом году от Украины. Не было бы никаких скандалов и очевидно, что Верка Сердючка могла побороться за самые высокие места. И самое важное, что в отличие от полоумной Джамалы чисто по-человечески Андрей Данилко куда интереснее.