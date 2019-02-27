«Начищу звезду»: Верка Сердючка спасет «Евровидение»

Украинский исполнитель Андрей Данилко , выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, высказался по поводу отказа группы Kazka участвовать в «Евровидении-2019» от Украины . По словам артиста, «конкурс» вышел за рамки музыкального. Данилко также заявил, что готов представить страну на песенном состязании, «если все откажутся».

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, прокомментировал отказ группы Kazka участвовать в международном вокальном конкурсе «Евровидение-2019» от Украины. По словам артиста, песенное состязание вышло за рамки музыкального, передает телеканал «360».

«Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве!» — посетовал Данилко.

При этом 45-летний продюсер отметил, что сейчас на первый план выходит политика. На вопрос о том, может ли случиться, что Украина вообще откажется участвовать в конкурсе, Данилко ответил утвердительно. По его словам, в наше время возможно все.

«Политика опять вмешивается в этот конкурс, мне обидно», — сказал продюсер.

Известно, что Данилко представлял Украину на «Евровидении» в 2007 году. Тогда эпатажный артист занял второе место, уступив победу представительнице Сербии Марии Шерифович . Исполнитель не исключил, что и в этот раз он может представить страну в Тель-Авиве.

«Если все откажутся, может, я достану свои старые доспехи, начищу звезду и поеду спасать!» — заявил Данилко.

На днях Украина оказалась в центре скандала, связанного с выбором представителя на песенный конкурс. Вслед за певицей Maruv и коллективом Freedom-jazz от участия в «Евровидении» отказалась группы Kazka, получившая приглашение от Национальной объединенной телерадиокомпании (НОТУ).

«Мы хотим и имели бы честь представлять Украину на «Евровидении». Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор», — сообщается в инстаграме группы.

Свое мнение относительно происходящего в комментарии RT высказал продюсер Виктор Дробыш . Композитор выразил восхищение музыкантами и отметил, что «руководство Украины заигралось».

«Даже в Германии в 1930-е годы было легче. Я очень рад, что у нас в стране до этого не дошло, никогда никто нам не ставил никакие палки в колеса и не запрещал никуда ехать», — сказал Дробыш.

Кроме того, группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в Нацотборе, заранее сообщила, что отклонит предложение НОТУ представлять Украину на конкурсе, если оно поступит.

«Наша группа не выиграла отбор, эта поездка не наша. Фанаты, пожалуйста, поймите наше решение — у нас есть много других площадок для встречи с вами! Приглашаем всех на наши весенние концерты в Германии, Польше и Чехии», — написал коллектив в фейсбуке.

Напомним, сначала об отказе участвовать в вокальном состязании объявила певица Maruv (Анна Корсун), победившая в отборе. Участница приняла решение после того, как ознакомилась с положениями договора и сочла их неприемлемыми.

«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков», — заключила певица.

Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказался музыкальный коллектив Freedom-jazz, занявший второе место в рамках отбора. Свое решение девушки объяснили тем, что находятся на стадии подписания контракта с «европейским промоутером».

Ситуацию, связанную с массовым отказом от «Евровидения» на Украине уже связали с излишней «политизацией участия». Так, одной из главных претензий в ходе Нацотбора стали гастроли в России.

По словам официального представителя конкурса Александры Кольцовой, не исключено, что в этом году Украина может вовсе остаться без своего представителя.

«Если Украина в этом году не представит своего артиста на Евровидении никаких штрафных санкций не последует, поскольку мы будем транслировать этот конкурс без нашего представителя», — заключила Кольцова.

Согласно новым правилам НОТУ, среди требований к участникам «Евровидения» есть пункт «не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины». Также артистам запрещается гастролировать по России в течение периода с даты подписания договора и еще трех месяцев после завершения конкурса. Кроме того, участникам предстоит самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с участием в «Евровидении».