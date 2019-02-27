Организаторы Евровидения ответили на отказ Украины от конкурса

В Европейском вещательном союзе (EBU) ответили на отказ украинской стороны выступать на "Евровидении-2019". Об этом говорится на сайте конкурса.

Отмечается, в EBU "с грустью" подтвердили, что Украина не будет отправлять своего представителя на международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

Однако организаторы конкурса надеяться, что страна будет участвовать в песенном конкурсе в следующем году.

"Европейский вещательный союз и НОТУ проведут дальнейшие переговоры по этому вопросу, но мы надеемся увидеть их снова в 2020 году", — заявили организаторы конкурса.

Ранее сообщалось, что в российской Госудуме ответили на отказ Украины от участия в Евровидении.

"Евровидение" в 2019 году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.