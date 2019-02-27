Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панин вызвался выступать за Украину на Евровидении 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский актёр Алексей Панин, более известный своими выходками и высказываниями, нежели профессиональной деятельностью, предложил свою кандидатуру на Евровидение — 2019. Причём выступать эпатажный артист хочет не от родной страны, а от Украины.
«На Евровидение надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой», — написал он на своей странице в Instagram.
Пост актёр подкрепил отрывком из клипа «Мы будем вместе» украинской певицы.
Ранее News.ru писал, что Незалежная не будет принимать участие в Евровидении в Израиле. В сообщении Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) говорится, что страна отказывается от участия в конкурсе. Все кандидаты, прошедшие отбор, выступать отказались.
News.ru: последние новости
Бузова обматерила всех на свадьбе Доминика Джокера Шакиру вызвали в суд по делу о неуплате налогов Джигурда продолжит бороться за миллионы Браташ
Шоу-бизнес , Ирина Билык , Алексей Панин
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение