Панин вызвался выступать за Украину на Евровидении

Российский актёр Алексей Панин , более известный своими выходками и высказываниями, нежели профессиональной деятельностью, предложил свою кандидатуру на Евровидение — 2019. Причём выступать эпатажный артист хочет не от родной страны, а от Украины

«На Евровидение надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой», — написал он на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin777) 26 Фев 2019 в 10:45 PST Пост актёр подкрепил отрывком из клипа «Мы будем вместе» украинской певицы.

Ранее News.ru писал, что Незалежная не будет принимать участие в Евровидении в Израиле. В сообщении Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) говорится, что страна отказывается от участия в конкурсе. Все кандидаты, прошедшие отбор, выступать отказались.