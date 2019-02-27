Панин вызвался выступать за Украину на Евровидении 

Российский актёр Алексей Панин, более известный своими выходками и высказываниями, нежели профессиональной деятельностью, предложил свою кандидатуру на Евровидение — 2019. Причём выступать эпатажный артист хочет не от родной страны, а от Украины.
«На Евровидение надо ехать мне и Ирине Билык. Одной дружной, интернациональной командой», — написал он на своей странице в Instagram.
Пост актёр подкрепил отрывком из клипа «Мы будем вместе» украинской певицы.
Ранее News.ru писал, что Незалежная не будет принимать участие в Евровидении в Израиле. В сообщении Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) говорится, что страна отказывается от участия в конкурсе. Все кандидаты, прошедшие отбор, выступать отказались.