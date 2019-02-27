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Подольская прокомментировала отказ Украины от Евровидения 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певица Наталья Подольская отреагировала на отказ Украины направлять своего представителя на конкурс «Евровидение-2019». Она отметила, что у творчества не может быть географии.
Подольская подчеркнула, что творческие люди очень мало политизированы
«Если твои песни любят и хотят услышать, ты не можешь не приехать к людям… Это просто глупо. Мне кажется, это нарушает права человека», — отметила Подольская в интервью RT.
Ранее News.ru писал, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 в Израиле, заявили в Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). В сообщении компании говорится, что страна отказывается от участия в конкурсе.
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