Подольская прокомментировала отказ Украины от Евровидения

Певица Наталья Подольская отреагировала на отказ Украины направлять своего представителя на конкурс «Евровидение-2019». Она отметила, что у творчества не может быть географии.

Подольская подчеркнула, что творческие люди очень мало политизированы

«Если твои песни любят и хотят услышать, ты не можешь не приехать к людям… Это просто глупо. Мне кажется, это нарушает права человека», — отметила Подольская в интервью RT.

Ранее News.ru писал, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019 в Израиле, заявили в Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). В сообщении компании говорится, что страна отказывается от участия в конкурсе.