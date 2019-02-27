«Ленинградец» Шнуров споёт арию скульптора в опере

Певец Сергей Шнуров споёт в опере Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини», которая будет представлена в новом сезоне Московского концертного зала «Зарядье». Он исполнит роль скульптора Бенвенуто Челлини, приглашённого Папой Римским для создания статуи Персея.

Лидер группы «Ленинград» уже выступал в качестве оперного исполнителя на сцене Мариинского театра. Именно эта версия постановки и будет представлена зрителям, сообщила гендиректор концертного зала Ольга Жукова . Помимо этого, театр привезёт «Летучего голландца» Рихарда Вагнера

Театралы также смогут увидеть оперу Жана-Филиппа Рамо «Бореады», которую впервые в России представит чешский коллектив «Коллегиум 1704».

«Он приезжает со своим ансамблем, хором, это бережное исполнение музыки барокко, очень трогательная история», — цитирует Жукову ТАСС.

По её словам, зрителей также ждёт серия из четырёх концертов «Серия Монтеверди», в рамках которых состоится премьерное выступление в России Хора Монтеверди с дирижёром Джоном Элиотом Гардинером и проект по опере Монтеверди «Семь смертных грехов».

Летом 2019 года концертный зал будет закрыт на два месяца в связи с монтажом органа. Его «инаугурация» намечена на февраль 2020 года.

Ранее News.ru сообщал, что 15 апреля в «Зарядье» выступит именитый органист Кэмерон Карпентер. Он знаменит и как виртуозный импровизатор. Его сольный альбом был номинирован на музыкальную премию Grammy.