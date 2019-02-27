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«Ленинградец» Шнуров споёт арию скульптора в опере 

News.ru + ещё 3 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Певец Сергей Шнуров споёт в опере Гектора Берлиоза «Бенвенуто Челлини», которая будет представлена в новом сезоне Московского концертного зала «Зарядье». Он исполнит роль скульптора Бенвенуто Челлини, приглашённого Папой Римским для создания статуи Персея.
Лидер группы «Ленинград» уже выступал в качестве оперного исполнителя на сцене Мариинского театра. Именно эта версия постановки и будет представлена зрителям, сообщила гендиректор концертного зала Ольга Жукова. Помимо этого, театр привезёт «Летучего голландца» Рихарда Вагнера.
Театралы также смогут увидеть оперу Жана-Филиппа Рамо «Бореады», которую впервые в России представит чешский коллектив «Коллегиум 1704».
«Он приезжает со своим ансамблем, хором, это бережное исполнение музыки барокко, очень трогательная история», — цитирует Жукову ТАСС.
По её словам, зрителей также ждёт серия из четырёх концертов «Серия Монтеверди», в рамках которых состоится премьерное выступление в России Хора Монтеверди с дирижёром Джоном Элиотом Гардинером и проект по опере Монтеверди «Семь смертных грехов».
Летом 2019 года концертный зал будет закрыт на два месяца в связи с монтажом органа. Его «инаугурация» намечена на февраль 2020 года.
Ранее News.ru сообщал, что 15 апреля в «Зарядье» выступит именитый органист Кэмерон Карпентер. Он знаменит и как виртуозный импровизатор. Его сольный альбом был номинирован на музыкальную премию Grammy.
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Шоу-бизнес , Ольга Жукова , Рихард Вагнер , Сергей Шнуров , ИТАР-ТАСС
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