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Безработная звезда «Дома-2» избила мать гитарой 

Дни.ру + ещё 2 12 часов назад
Участник реалити-шоу Габриэль Альварес жестоко поколотил свою родительницу. Инцидент с "воспитанником" "Дома-2" произошел вечером 26 февраля.
Мускулистый красавчик с телестройки поругался с 64-летней матерью из-за того, что та устала его содержать. Пожилая женщина стала ругать непутевого сына, в результате конфликт разросся.
В порыве гнева Габриэль поднял руку на мать. В самый неудачный момент звезде "Дома-2" подвернулась гитара. Ею он сильно избил родительницу, передает Telegram-канал Mash.
Женщине пришлось вызывать скорую помощь. От госпитализации мать Альвареса отказалась, хотя врачи и установили, что сын сломал ей руку.
Как оказалось, 32-летний выходец "Дома-2" годами не работал и жил за счет родителей. Мать ругала его, но положительного эффекта, судя по всему, не было. Очередной семейный скандал закончился дракой.
Известно, что участник "Дома-2" служил в ракетных войсках. Парень с детства жил в Эквадоре, ведь его папа латиноамериканец, а мать русская. Знает несколько языков.
Отметим, что разборки с рукоприкладством случаются на реалити-шоу регулярно. Причем таким образом выясняют отношения как возлюбленные, так и соперники. Иногда драки в "Доме-2" приводят к травмам. Более того, зачастую участники "Дома-2" попадают в опасные ситуации и за рамками телепроекта.
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