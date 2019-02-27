Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НАТУ) составила список требований к артистам, представляющим страну на Евровидении.
Ранее кабинет министров Украины поручил внести изменения в правила отбора в связи с возникшими на национальном конкурсе скандалами.
На сайте НАТУ отмечается, что содержание договора, который подписывают участники, не может быть обнародовано полностью. Поэтому представители телерадиокомпании публикуют их лишь частично.
В частности, артистам запрещается делать политические высказывания, а также совершать действия, несущие в себе "политический смысл". Кроме того, музыканты не имеют права делать заявления, "ставящие под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины".
Желающим представлять Украину на Евровидении также запрещается гастролировать в России с момента подписания договора.
"Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Суспільне считает, что такое условие требуется, ведь есть значительные риски политизации действий участника", — говорится в сообщении.