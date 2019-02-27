«Бурановские бабушки» дали совет украинским артистам

В беседе со «Звездой» представительница коллектива призвала артистов ни при каких обстоятельствах не отступать от собственного кредо.

В преддверии Евровидения художественный руководитель музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева дала совет украинским артистам, которых заставляют учитывать политические аспекты в творчестве. В беседе со «Звездой» певица призвала артистов ни при каких обстоятельствах не отступать от собственного кредо.

«Я бы не отступила от своего кредо. И настаивать артисту, чтобы он назвал Крым украинским и еще какие-то постулаты политические, которые абсолютно никаким образом не связаны с творчеством, это совершенно бесчестно и нечеловечно по отношению к артистам», — сказала Анна Прокопьева.

Напомним, в финале украинского национального отбора на песенный конкурс победу одержала певица Maruv, вокруг которой развязался скандал из-за гастролей в России. Позже артистка пожаловалась на давление и отказалась выступать от Украины на Евровидении. Вслед за ней по тем же соображениям группа Freedom-jazz girls band также отказалась представлять Киев на конкурсе.

«Бурановские бабушки» — российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии. Фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» был создан в селе Бураново Удмуртии более 45 лет назад. Коллектив представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение—2012» в Баку, по результатам которого занял второе место.

Евровидение-2019 пройдет пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.