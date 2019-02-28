Названа возможная причина самоубийства Малашенко

Пивоварова претендовала на «львиную долю» имущества бывшего мужа: она требовала 80 процентов при разделе собственности, заявил адвокат, отметив, что ему нелегко говорить что-то отрицательное о ком-либо во время траура. Он пояснил, что Малашенко не заключал с ней брачного договора, поскольку свой союз они оформили в Советском Союзе, когда такого понятия еще не существовало.

Лоуэнфельд отметил, что его клиент выступал против такой позиции и просил разделить имущество пополам, так как он содержал их ребенка.

« [Теперь] раздел имущества, если он будет в каком-то виде происходить, будет вестись в рамках нового процесса», — заявил он.

Адвокат признался, что советовал Малашенко составить завещание, однако не знает, сделал он его или нет.

«Мы с ним готовили заявление для суда, он выражал живой интерес к ходу процесса. Это меня немного удивляет. Если он все-таки собирался покончить с собой, то какой смысл был обсуждать нюансы дела», — сказал Лоуэнфельд, добавив, что Малашенко не вел себя как человек, который собирается покончить с собой.

25 февраля 64-летний Малашенко был найден мертвым в Испании. На следующий день Высший суд Андалусии заявил, что к смерти медиаменеджера привело самоубийство, криминальных признаков обнаружено не было.

Малашенко — один из руководителей избирательной кампании первого президента России Бориса Ельцина 1996 года, также возглавлял штаб телеведущей Ксении Собчак , баллотировавшейся на пост главы государства в 2018-м.

С 2011 года состоял в отношениях со светской обозревательницей Боженой Рынской. По ее словам, Малашенко «очень боялся суда и угроз».