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Певица Анастасия Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России 

Lenta.ru + ещё 2 18 минут назад
Певица Анастасия Приходько заявила, что не гордится своим участием в «Евровидении» от России. Об этом сообщает телеканал NewsOne.
«Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией», — призналась артистка, добавив, что после присоединения Крыма эта страна для нее «перестала существовать».
Она подчеркнула, что не пересекала российскую границу с 2014 года.
31-летняя Приходько рассказала, что в 20 лет решила покинуть Украину, так как там у нее не складывалась карьера. Она стала победительницей шоу Первого канала «Фабрика звезд 7», а затем начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. По ее словам, во время поездки на «Евровидение» она не связывала свое участие с Россией.
Исполнительница выступала на конкурсе в 2009 году с песней «Мамо». Она заняла 11-е место.
В этом году уже три претендента, вышедших в финал национального отбора, отказались представлять Украину на «Евровидении». Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова назвала ситуацию кризисной и допустила, что страна откажется от участия в мероприятии.
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Комментарии18
Шоу-бизнес , Видео , Украина , Анастасия Приходько , Константин Меладзе , Республика Крым
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