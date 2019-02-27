Певица Анастасия Приходько пожалела об участии в «Евровидении» от России

Певица Анастасия Приходько заявила, что не гордится своим участием в «Евровидении» от России . Об этом сообщает телеканал NewsOne.

«Мне прискорбно от того, что у меня история была связана с Россией», — призналась артистка, добавив, что после присоединения Крыма эта страна для нее «перестала существовать».

Она подчеркнула, что не пересекала российскую границу с 2014 года.

31-летняя Приходько рассказала, что в 20 лет решила покинуть Украину, так как там у нее не складывалась карьера. Она стала победительницей шоу Первого канала «Фабрика звезд 7», а затем начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе . По ее словам, во время поездки на «Евровидение» она не связывала свое участие с Россией.

Исполнительница выступала на конкурсе в 2009 году с песней «Мамо». Она заняла 11-е место.

В этом году уже три претендента, вышедших в финал национального отбора, отказались представлять Украину на «Евровидении». Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова назвала ситуацию кризисной и допустила, что страна откажется от участия в мероприятии.