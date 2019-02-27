«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой

Сафронов посетовал на жульничество вокруг билетов на концерт Пугачевой

«Мне за две недели раз шесть звонили, пытались продать втридорога билеты в Кремлевский дворец на концерт Аллы. За каждый просили 320 тысяч рублей, но предлагали 10-процентную скидку при покупке двух контрамарок. Я отказался», — рассказал художник изданию Womansstyle.ru.

По его словам, бороться с перекупщиками можно только одним способом: ничего у них не покупать.

Сафронов назвал Аллу Пугачеву «национальным достоянием» и предложил ей самой обратиться к зрителям с призывом не покупать билеты у спекулянтов.

«Нельзя давать возможность зарабатывать такими грязными методами. (…) Жульничество и хамство устроили на имени Аллы!» — заявил Сафронов.

17 апреля у Аллы Пугачевой запланирован большой сольный концерт в Кремлевском дворце съездов. Мероприятие приурочено к 70-летию певицы. Билеты, официальная цена на которые составляла от 3 до 70 тысяч рублей, были раскуплены в первый же день продаж.