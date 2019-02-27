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Родственники Малашенко решили похоронить его в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Родственники сооснователя НТВ Игоря Малашенко, скончавшегося в Испании, решили похоронить его в России. Об этом сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
«Семья и остальные родственники приняли решение хоронить Игоря Малашенко в России. Российские дипломаты в Испании квалифицировано помогают», — написал он в Telegram-канале.
25 февраля стало известно, что он покончил с собой в Испании. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как заявила Божена Рынска, вдова Малашенко, у неё есть подозрения в насильственной смерти супруга.
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Шоу-бизнес , Игорь Малашенко , НТВ , Испания
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