Родственники Малашенко решили похоронить его в России

«Семья и остальные родственники приняли решение хоронить Игоря Малашенко в России. Российские дипломаты в Испании квалифицировано помогают», — написал он в Telegram-канале.

25 февраля стало известно, что он покончил с собой в Испании. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как заявила Божена Рынска, вдова Малашенко, у неё есть подозрения в насильственной смерти супруга.