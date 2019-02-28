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Буланова высказалась о возможном возобновлении отношений с Радимовым 

Газета.Ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Певица Татьяна Буланова рассказала о взаимоотношениях с бывшим футболистом петербургского "Зенита" Владиславом Радимовым, с которым она прожила в браке 11 лет.
"После развода со вторым мужем Владом мы продолжали жить вместе около двух лет. Но недавно разъехались. Надо идти дальше. По-прежнему общаемся, как-никак связывает общий ребенок. Я очень доброжелательный и миролюбивый человек. Если чувствую, что у Влада есть на меня какие-то обиды, обязательно спрашиваю, в чем дело. Сойдемся ли мы снова? Вряд ли. Не буду загадывать, что может произойти", — цитирует Буланову Starhit.
Ранее сообщалось, что Буланова подала в суд на Радимова с требованием взыскать с тренера "Зенита-2" алименты.
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Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , Владислав Радимов , Зенит , StarHit
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