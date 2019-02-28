Буланова высказалась о возможном возобновлении отношений с Радимовым

"После развода со вторым мужем Владом мы продолжали жить вместе около двух лет. Но недавно разъехались. Надо идти дальше. По-прежнему общаемся, как-никак связывает общий ребенок. Я очень доброжелательный и миролюбивый человек. Если чувствую, что у Влада есть на меня какие-то обиды, обязательно спрашиваю, в чем дело. Сойдемся ли мы снова? Вряд ли. Не буду загадывать, что может произойти", — цитирует Буланову Starhit.

Ранее сообщалось, что Буланова подала в суд на Радимова с требованием взыскать с тренера "Зенита-2" алименты.