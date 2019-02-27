Евгений Петросян делает тридцать разных упражнений на каждой тренировке

Известный юморист поддерживает себя в прекрасной физической форме.

Известный юморист Евгений Петросян , как выяснилось, активно занимается на тренажерах. Звездный сатирик, судя по всему, хочет быть в каждодневной «боевой форме». Впрочем, статус обязывает. Сейчас он живет с молодой помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой.

На своей страничке в социальной сети Instagram Петросян показал пять из своих тридцати упражнений, которые он делает на каждой тренировке. «Именно это держит меня в форме», — признался юморист. На кадрах видеозаписи можно увидеть, что сатирик делает упражнения на разные группы мышц. Его комплекс включает в себя, как упражнения на ноги, так и на руки.