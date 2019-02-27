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Евгений Петросян делает тридцать разных упражнений на каждой тренировке 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известный юморист поддерживает себя в прекрасной физической форме.
Известный юморист Евгений Петросян, как выяснилось, активно занимается на тренажерах. Звездный сатирик, судя по всему, хочет быть в каждодневной «боевой форме». Впрочем, статус обязывает. Сейчас он живет с молодой помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой.
На своей страничке в социальной сети Instagram Петросян показал пять из своих тридцати упражнений, которые он делает на каждой тренировке. «Именно это держит меня в форме», — признался юморист. На кадрах видеозаписи можно увидеть, что сатирик делает упражнения на разные группы мышц. Его комплекс включает в себя, как упражнения на ноги, так и на руки.
«Евгений Ваганович. Почему вы не президент? Я просто вас боготворю, какой вы умный человек! Вы человечище с большой буквы! Юмор ваш настолько в точку. Я под впечатлением уже месяц, как что-нибудь вспомню смех меня душит, даже не удобно перед знакомыми и чужими людьми! Здоровья вам, радуйте нас своим творчеством!» «Евгений Ваганович! Настоящий спортсмен!» «Если уход от старой жены заставил человека заняться собой, здоровьем, внешностью, дал стимул радоваться и жить — это обоснованный уход. Я поддерживаю», — заметили в комментариях пользователи.
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Шоу-бизнес , Евгений Петросян
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