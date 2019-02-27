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«Растягивайтесь, мои хорошие»: Волочкова обратилась к «недолюбленным тетенькам» 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Фото: globallookpress.com
Балерина считает, что недоброжелатели соскучились по выключенным комментариям на ее страничке в соцсети.
Известная балерина Анастасия Волочкова по-прежнему не включает на своей страничке в социальной сети Instagram комментарии для пользователей. В ее адрес раздавалось очень много проклятий и балерине это надоело. Между тем сама танцовщица провоцирует пользователей. Она предстала на свежем снимке с очередным шпагатом.
«Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это не сложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие», — заявила балерина.
Отметим, что в жизни балерины совсем скоро должно произойти радостное событие. Она выйдет замуж. При это звезда так и не показывает широкой общественности своего молодого человека. Пользователям и поклонникам балерины остается только гадать, на ком же остановила свой выбор танцовщица и с кем она хочет встретить старость.
Заметим, что Волочкова одна из самых противоречивых персон в мире российского шоу-бизнеса. Многие недолюбливают ее за постоянные шпагаты и за то, что танцовщица не стесняется выкладывать откровенные снимки. Сама балерина уже не раз говорила, что не нужно лезть в ее личную жизнь. Ничего плохого она поклонникам якобы не советует и не говорит.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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