«Растягивайтесь, мои хорошие»: Волочкова обратилась к «недолюбленным тетенькам»

Балерина считает, что недоброжелатели соскучились по выключенным комментариям на ее страничке в соцсети.

Известная балерина Анастасия Волочкова по-прежнему не включает на своей страничке в социальной сети Instagram комментарии для пользователей. В ее адрес раздавалось очень много проклятий и балерине это надоело. Между тем сама танцовщица провоцирует пользователей. Она предстала на свежем снимке с очередным шпагатом.

«Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это не сложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие», — заявила балерина.

Отметим, что в жизни балерины совсем скоро должно произойти радостное событие. Она выйдет замуж. При это звезда так и не показывает широкой общественности своего молодого человека. Пользователям и поклонникам балерины остается только гадать, на ком же остановила свой выбор танцовщица и с кем она хочет встретить старость.

Заметим, что Волочкова одна из самых противоречивых персон в мире российского шоу-бизнеса. Многие недолюбливают ее за постоянные шпагаты и за то, что танцовщица не стесняется выкладывать откровенные снимки. Сама балерина уже не раз говорила, что не нужно лезть в ее личную жизнь. Ничего плохого она поклонникам якобы не советует и не говорит.