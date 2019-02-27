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Из-за проблем с дочерью Дана Борисова начала курить 

Teleprogramma.pro 8 часов назад
Фото: globallookpress.com
После курса психотерапии в Таиланде звезда вернулась домой.
Недопонимание, проблемы и скандалы с дочерью Полиной довели известную ведущую Дану Борисову до клиники. 11-летняя девочка не стесняется ругаться матом и даже дерется со своей матерью. Восстановить свою душевное равновесие звезда отправилась на Самуи, где в свое время лечилась от наркозависимости.
Пройдя необходимый курс реабилитации, Дана вернулась домой, о чем и рассказала своим подписчикам в Instagram. Борисова поблагодарила психологов, которые помогли ей «не сбиться с курса».
«И пусть штормило, но ведь не утонула. Хотя, представьте, за несколько дней до поездки настолько была на нервах, что начала курить», — признается звезда.
Теперь же, по словам ведущей, у нее миллион творческих планов, о которых она намерена рассказывать в своем микроблоге. Преданные поклонники порадовались, что их любимица снова пришла в форму, и пожелали со всем мужеством перенести свалившиеся на нее неприятности.
«Самое главное вы чистая, трезвая и красивая», — отмечают фанаты.
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Шоу-бизнес , Дана Борисова , Таиланд
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