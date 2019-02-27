Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Солистка группы «Мираж» обвинила мужа в краже 

Рамблер + ещё 2 9 минут назад
Фото: globallookpress.com
Муж певицы Светланы Разиной украл ее машину, пишет StarHit.
Солистка группы «Мираж» рассказала, что ее концертный директор и супруг Борис Карпов пообещал отвезти машину Cadillac Escalade в Белоруссию для ремонта, после чего перестал выходить на связь.
«Несколько недель назад законный супруг сказал, что отвезет мою машину в Белоруссию. Якобы у него там друзья, которые смогут недорого сделать ремонт. Обещал, что займет эта процедура максимум неделю. В итоге пропал на целых две недели», — рассказала она.
Позже машину нашли в Латвии, супруг не смог объяснить, как она туда попала, а позже перестал отвечать на звонки.
По словам Разиной, сейчас автомобиль находится на границе России и Белоруссии, и его отказываются пропускать на таможне.
Сам же Борис Карпов, предположительно, находится в Рязани, где живет его бывшая жена.
Разина предполагает, что законный супруг вступил в сговор с бывшей женой. Певица подала на развод.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Светлана Разина , Борис Карпов , StarHit
Читайте также
Видео
Над Пакистаном развернули российские самолеты
В мире Конфликты
Очередная группа отказалась представлять Украину на «Евровидении»
В мире Украина
Тело Малашенко нашли на дереве
Происшествия
В МИД высказались о конфликте Индии и Пакистана
Политика
Как Трамп победил «русских троллей»
Интернет Наука и техника
Ликвидация боевиков на Кавказе попала на видео
Происшествия
Решена судьба участника дела дознавательницы из Уфы
Происшествия
Кого развернут на границе: через Минск больше не уехать
Политика Статьи
Олбрайт извинилась за недооценку России
В мире
Предсказана скорая катастрофа в США
Наука и техника Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение