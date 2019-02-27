Солистка группы «Мираж» обвинила мужа в краже

Солистка группы «Мираж» рассказала, что ее концертный директор и супруг Борис Карпов пообещал отвезти машину Cadillac Escalade в Белоруссию для ремонта, после чего перестал выходить на связь.

«Несколько недель назад законный супруг сказал, что отвезет мою машину в Белоруссию. Якобы у него там друзья, которые смогут недорого сделать ремонт. Обещал, что займет эта процедура максимум неделю. В итоге пропал на целых две недели», — рассказала она.

Позже машину нашли в Латвии, супруг не смог объяснить, как она туда попала, а позже перестал отвечать на звонки.

По словам Разиной, сейчас автомобиль находится на границе России и Белоруссии, и его отказываются пропускать на таможне.

Сам же Борис Карпов, предположительно, находится в Рязани, где живет его бывшая жена.

Разина предполагает, что законный супруг вступил в сговор с бывшей женой. Певица подала на развод.