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Муж бывшей солистки «Миража» Светланы Разиной украл у нее машину 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: teleprogramma.pro
Теперь певица старается вернуть автомобиль и намеревается развестись с Борисом Карповым.
Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина поделилась своими проблемами. Оказывается, муж певицы, с которым она прожила в мире и согласии несколько лет, украл у нее машину. Причем, выяснилось се абсолютно неожиданно.
По словам Светланы, супруг заявил, что собирается отвезти автомобиль в Белоруссию, где его знакомые недорого отремонтируют его. Все время, мол, займет неделю. Но пропал Борис Карпов на целых две. Переживавшая за мужа звезда, даже в полицию с заявлением о пропаже человека обратилась.
Правда оказалась шокирующей. Машина находится в Латвии, как она туда попала, Карпов отвечать отказался, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки Светланы Разиной. Теперь певица застряла на таможне в Белоруссии. Власти отказываются возвращать автомобиль, объясняя это тем, что в ней могли перевозиться запрещенные вещества.
Сейчас звезда решила написать заявление в полицию. И что делать дальше, не знает: документы на машину у нее есть, а самого автомобиля нет. Зато певица уверена, как поступит со своим браком — она твердо решила подать на развод. Ведь, как стало известно Разиной, в последнее время Борис Карпов тесно общается со своей бывшей женой. Светлана даже подозревает, что пара в некоем сговоре, пишет издание StarHit.
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Шоу-бизнес , Светлана Разина , Борис Карпов
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