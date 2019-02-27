Муж бывшей солистки «Миража» Светланы Разиной украл у нее машину

Теперь певица старается вернуть автомобиль и намеревается развестись с Борисом Карповым

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина поделилась своими проблемами. Оказывается, муж певицы, с которым она прожила в мире и согласии несколько лет, украл у нее машину. Причем, выяснилось се абсолютно неожиданно.

По словам Светланы, супруг заявил, что собирается отвезти автомобиль в Белоруссию , где его знакомые недорого отремонтируют его. Все время, мол, займет неделю. Но пропал Борис Карпов на целых две. Переживавшая за мужа звезда, даже в полицию с заявлением о пропаже человека обратилась.

Правда оказалась шокирующей. Машина находится в Латвии, как она туда попала, Карпов отвечать отказался, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки Светланы Разиной. Теперь певица застряла на таможне в Белоруссии. Власти отказываются возвращать автомобиль, объясняя это тем, что в ней могли перевозиться запрещенные вещества.

Сейчас звезда решила написать заявление в полицию. И что делать дальше, не знает: документы на машину у нее есть, а самого автомобиля нет. Зато певица уверена, как поступит со своим браком — она твердо решила подать на развод. Ведь, как стало известно Разиной, в последнее время Борис Карпов тесно общается со своей бывшей женой. Светлана даже подозревает, что пара в некоем сговоре, пишет издание StarHit.