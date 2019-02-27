Жена Плющенко Рудковская нарушила запрет во Франции

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 26 Фев 2019 в 8:59 PST Жена фигуристка опубликовала в инстаграме видео, на котором она на огромной скорости съезжает с горы, проделывая разные финты.

В комментарии продюсер отметила, что модель лыж, которую она использует, запрещена во Франции и разрешена в Швейцарии из-за особенностей правил безопасности в разных странах.

Отмечается, что Рудковская не использует лыжные палки.

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