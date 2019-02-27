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Жена Плющенко Рудковская нарушила запрет во Франции 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская совершила экстремальный спуск с горы на лыжах во французском Куршавеле, сообщает "Советский спорт".
Жена фигуристка опубликовала в инстаграме видео, на котором она на огромной скорости съезжает с горы, проделывая разные финты.
В комментарии продюсер отметила, что модель лыж, которую она использует, запрещена во Франции и разрешена в Швейцарии из-за особенностей правил безопасности в разных странах.
Отмечается, что Рудковская не использует лыжные палки.
Поклонники супруги победителя Игр остались в восторге от способностей девушки.
Ранее жена Ягудина назвала причину ненависти к фигурному катанию.
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Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Советский спорт , Франция
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