Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская совершила экстремальный спуск с горы на лыжах во французском Куршавеле, сообщает "Советский спорт".
Жена фигуристка опубликовала в инстаграме видео, на котором она на огромной скорости съезжает с горы, проделывая разные финты.
В комментарии продюсер отметила, что модель лыж, которую она использует, запрещена во Франции и разрешена в Швейцарии из-за особенностей правил безопасности в разных странах.
Отмечается, что Рудковская не использует лыжные палки.
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