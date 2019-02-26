«Воры, вруны, обманщики»: Королева обматерила украинцев

Заслуженная артистка России Наташа Королева высказала мнение по поводу политической цензуры, с которой столкнулись ее украинские коллеги по цеху. Возмущение уроженки Киева вызвал скандал с певицей Maruv, которая должна была представить Украину на «Евровидении-2019».

Заслуженная артистка России Наташа Королева в своем инстаграме резко осудила украинцев за политическую цензуру, которой они подвергают деятелей искусства.

«Когда уже Украина прозреет и воскреснет? Почему творческие люди должны страдать из-за притворщиков, врунов, воров и обманщиков?» — написала разгневанная певица.

45-летняя уроженка Киева также сделала репост публикации исполнительницы Maruv (Анна Корсун), победительницы украинского отбора «Евровидения-2019», в котором она сообщила, что не сможет выступить на международном песенном конкурсе из-за «кабальных» условий договора, выставленных Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

«Я — гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — подчеркнула артистка.

Не обошел стороной скандал с участием Maruv и других российских селебрити. Так, по мнению музыкального продюсера Иосифа Пригожина , Корсун обладает «сумасшедшим потенциалом», а украинцы не умеют «гордиться своими героями». Кроме того, супруг певицы Валерии считает, что украинская артистка могла бы выступить на «Евровидении» в 2020 году уже от России.

«Я считаю, что Maruv не стоит расстраиваться. У нее сумасшедший потенциал. Они — придурки, они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем [средний палец]. Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект. Как продюсер с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они отказываются от этого — они полные идиоты», — заявил Пригожин в интервью «Говорит Москва».

Ранее в СМИ сообщалось, что основной проблемой, приведшей к разногласиям НОТУ и Maruv, стала независимая позиция артистки. Организация была убеждена, что представитель Украины на международной арене должен выполнить ряд обязательств, в частности, стать репродуктором мнения украинского общества в мире.

«В ходе проведенных переговоров НОТУ и певица Maruv не пришли к общему решению по поводу миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе», — было сказано в заявлении организации.

По словам представителей Национальной общественной телерадиокомпании, в этом году вокруг национального выбора сложилась ситуация, обладающая всеми признаками политизации.

Примечательно, что Maruv назвала отдельные пункты контракта «абсурдными» еще до начала переговоров.

«Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НОТУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в 2 млн гривен (около 4,8 млн рублей — «Газета.Ru»)», — сообщила она на своей странице в фейсбуке.

Кроме того, певица рассказала, что ей грозили штрафами за несанкционированное общение с журналистами.

«Теоретически меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера — и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в 2 млн гривен. Плюс компенсировать НОТУ якобы убытки!» — ужаснулась Maruv.

Официальный комментарий относительно сложившейся ситуации поступил уже и от самой телерадиокомпании. В частности, председатель совета НОТУ Зураб Аласания отметил, что условия договора между певицей и вещателем были стандартными, и подчеркнул, что отдельные его положения, включая временный запрет на гастроли в России, должны были помочь избежать политизации конкурса.

«НОТУ считает, что нынешний национальный отбор на конкурс «Евровидение» был проведен честно. Но отбор разоблачил еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости», — приводит слова Аласании «МК».

Скандал на украинском отборе на «Евровидение» не мог не привлечь внимания организаторов международного музыкального конкурса. Так, продюсер шоу Йон Ола Санд не исключил, что в связи с произошедшим Украина может столкнуться с некоторыми трудностями.