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Аргентинская модель Playboy верно предсказала свою смерть 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Instagram
Аргентинская модель Playboy Наташа Хаитт, знавшая педофилов среди политиков и угрожавшая раскрыть информацию о них, предсказала свою смерть. Об этом сообщает Bluradio.
Как передает издание, обнаженное тело Хаит было обнаружено после вечеринки в клубе Xanadú в Буэнос-Айресе. После вскрытия врачи обнаружили следы алкоголя и наркотиков в крови модели.
Однако СМИ обратили внимание, что в прошлом году Хаитт предупреждала, что ее могут убить.
"Предупреждаю: я не собираюсь совершать самоубийство, не планирую умереть от передозировки, утонуть в ванне или застрелиться. Если это произойдет, знайте, что это сделала не я. Сохраните этот твит", — написала она в Twitter в апреле 2018 года.
Поводом для тревоги было то, что Хаитт угрожала раскрыть информацию о педофилах, занимающих важные должности в Аргентине. По словам модели, она часто получала угрозы.
В Аргентине был задержан бизнесмен Рауль Велазтики Дуарте, которого обвиняют в даче ложных показаний об обстоятельствах смерти девушки.
Наташа Хаитт участвовала в программах на Playboy TV и испанском реалити-шоу "Большой брат". У 42-летней модели остались две дочери.
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Шоу-бизнес , Буэнос-Айрес
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