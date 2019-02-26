Аргентинская модель Playboy верно предсказала свою смерть

Аргентинская модель Playboy Наташа Хаитт, знавшая педофилов среди политиков и угрожавшая раскрыть информацию о них, предсказала свою смерть. Об этом сообщает Bluradio.

Как передает издание, обнаженное тело Хаит было обнаружено после вечеринки в клубе Xanadú в Буэнос-Айресе . После вскрытия врачи обнаружили следы алкоголя и наркотиков в крови модели.

Однако СМИ обратили внимание, что в прошлом году Хаитт предупреждала, что ее могут убить.

"Предупреждаю: я не собираюсь совершать самоубийство, не планирую умереть от передозировки, утонуть в ванне или застрелиться. Если это произойдет, знайте, что это сделала не я. Сохраните этот твит", — написала она в Twitter в апреле 2018 года.

Поводом для тревоги было то, что Хаитт угрожала раскрыть информацию о педофилах, занимающих важные должности в Аргентине. По словам модели, она часто получала угрозы.

В Аргентине был задержан бизнесмен Рауль Велазтики Дуарте, которого обвиняют в даче ложных показаний об обстоятельствах смерти девушки.

Наташа Хаитт участвовала в программах на Playboy TV и испанском реалити-шоу "Большой брат". У 42-летней модели остались две дочери.