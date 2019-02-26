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Мороз вступилась за экс-мужа Богомолова 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Дарья Мороз сохранила дружеские отношения с теперь уже бывшим супругом Константином Богомоловым. Актриса готовится к премьере сериала «Содержанки».
Несмотря на развод, актриса и режиссёр сохранили взаимовыгодные профессиональные отношения. За последние два с половиной года актриса сыграла в трёх спектакля Богомолова и снялась в киносериале «Содержанки», который выйдет 7 марта. Мороз и Богомолов воспитывают дочь Анну.
«Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше. Мы с Костей с уважением относимся друг к другу и навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для Ани. У нас прекрасные дружеские отношения. Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем», — рассказала Дарья telegram-каналу «Антиглянец».
Деликатно отказавшись тем самым отвечать на вопрос, из-за чего на самом деле рассталась пара. Ряд пользователей уверены, что одной из причин стали отношения Богомолова с Ксенией Собчак.
В проекте «Содержанки», который выйдет на видеосервисе START.ru, Мороз сыграла следователя, которая внедряется в модную столичную тусовку, чтобы начать расследование загадочного убийства. В телесериале снялась также Ксения Собчак, которой приписывают отношения с Константином Богомоловым, — у неё эпизодическая роль редактора глянцевого журнала.
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Шоу-бизнес , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Дарья Мороз
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