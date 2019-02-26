Мороз вступилась за экс-мужа Богомолова

Несмотря на развод, актриса и режиссёр сохранили взаимовыгодные профессиональные отношения. За последние два с половиной года актриса сыграла в трёх спектакля Богомолова и снялась в киносериале «Содержанки», который выйдет 7 марта. Мороз и Богомолов воспитывают дочь Анну.

«Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше. Мы с Костей с уважением относимся друг к другу и навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для Ани. У нас прекрасные дружеские отношения. Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем», — рассказала Дарья telegram-каналу «Антиглянец».

Деликатно отказавшись тем самым отвечать на вопрос, из-за чего на самом деле рассталась пара. Ряд пользователей уверены, что одной из причин стали отношения Богомолова с Ксенией Собчак

В проекте «Содержанки», который выйдет на видеосервисе START.ru, Мороз сыграла следователя, которая внедряется в модную столичную тусовку, чтобы начать расследование загадочного убийства. В телесериале снялась также Ксения Собчак, которой приписывают отношения с Константином Богомоловым, — у неё эпизодическая роль редактора глянцевого журнала.