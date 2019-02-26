Простушке Волочковой всадил нож в спину близкий друг

Близкий друг Анастасии Волочковой, эпатажный артист Никита Джигурда обнародовал серию коллажей. Многие зрители сочли их издевательскими.

В последнее время два самых эпатажных представителя отечественного шоу-бизнеса — актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова — близко сошлись. Артисты готовят некий грандиозный проект, а пока записали музыкальную композицию в доме у общего знакомого. Волочкова, обретя друга в лице рычащего Джигурды, пригласила актера в гости, где тот сыграл на рояле, который ей в свое время подарил Николай Басков , и посидел на кровати балерины.

Апофеозом общения Никиты и Анастасии стала та легкость. с которой он, водрузив на одну руку артистку, покружил ее вокруг своей оси. А ведь в этот момент Волочкова оказалась в одном экстремально коротком платье, которое так высоко задралось, что особо наблюдательные поклонники разглядели ее нижнее белье. Дальше — больше. Вдохновившийся общением с сексапильной танцовщицей Никита Джигурда решил нырнуть в купель.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал видео, на котором его запечатлели медленно спускающимся в прорубь. С головой, правда, актер в воду не нырнул, пояснив тем, что у него через два часа выступление, но с удовольствием попозировал на камеру и спел мантру. Отметим, что в ледяной воде никита пробыл весьма продолжительное время.

И если к этому ролику Анастасия Волочкова отнесется положительно, то к следующей публикации Никиты Джигурды у нее могут появиться вопросы. Дело в том, что артист выложил серию коллажей, на которых запечатлен сам, а также его новоиспеченная подруга. Причем некоторые кадры выглядят откровенным издевательством. Так. во всяком случае, сочли подписчики.