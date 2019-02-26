Башарова отстранили от спектакля после избиения жены

Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили разорвать контракт с Маратом Башаровым. Актёра заменит его коллега Сергея Астахов.

Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод с актёром, первое слушание в суде состоялось 22 февраля. Все это время пользователи обсуждали, почему факты рукоприкладства никак не сказываются на карьере артиста. После того, как предыдущая супруга актёра обвинила его в избиении, Башаров продолжил сниматься к кино и вести проект на ТНТ. Юридической ответственности актёр не понес, так как Екатрина Архарова, которой он сломал нос, забрала заявление из полиции.

Стало известно, что санкции к Башарову решили применить создатели спектакля «День сюрпризов», пишет Eg.ru . Они завершили сотрудничество с исполнителем главной роли, в итоге Башарова заменит Сергей Астахов.

Ранее Елизавета Башарова написала у себя в Instagram:

«Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо», — написала Елизавета Шевыркова.

Башаров, в свою очередь, попросил супругу не использовать его фамилию. У пары есть сын Марсель.