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Башарова отстранили от спектакля после избиения жены 

News.ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили разорвать контракт с Маратом Башаровым. Актёра заменит его коллега Сергея Астахов.
Супруга Марата Башарова Елизавета подала на развод с актёром, первое слушание в суде состоялось 22 февраля. Все это время пользователи обсуждали, почему факты рукоприкладства никак не сказываются на карьере артиста. После того, как предыдущая супруга актёра обвинила его в избиении, Башаров продолжил сниматься к кино и вести проект на ТНТ. Юридической ответственности актёр не понес, так как Екатрина Архарова, которой он сломал нос, забрала заявление из полиции.
Стало известно, что санкции к Башарову решили применить создатели спектакля «День сюрпризов», пишет Eg.ru. Они завершили сотрудничество с исполнителем главной роли, в итоге Башарова заменит Сергей Астахов.
Ранее Елизавета Башарова написала у себя в Instagram:
«Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо», — написала Елизавета Шевыркова.
Башаров, в свою очередь, попросил супругу не использовать его фамилию. У пары есть сын Марсель.
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Шоу-бизнес , Сергей Астахов , Экспресс-газета
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