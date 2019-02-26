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Шнурова обвинили в украинской пропаганде 

News.ru 42 минуты назад
Фото: Сергей Киселёв/АГН "Москва"
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал появление музыканта Сергея Шнурова в составе Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. По мнению парламентария, лидер группы «Ленинград» может научить только «материться и заниматьсяпохабщиной».
«Это антироссийский шаг. Я мониторю украинские ресурсы — там его поддерживают, считают своим. Как и его лучшего друга — Александра Невзорова. Невзоров является просто кумиром украинской пропаганды», — заявил народный избранник в беседе с Nation News.
Он также осудил действия главы комитета Елены Ямпольской.
«Госпожа Ямпольская мне напоминает советского комиссара, когда «красная церковь» была: одних священников убивали, а другим сомнительным личностям не мешали существовать и называли их новой церковью. И я надеюсь, что кроме людей, принимающих такие решения, есть люди, которым неловко за них», — добавил депутат.
Ранее, как сообщал News.ru, Виталий Милонов предложил запретить на территории России творчество Сергея Шнурова в рамках борьбы с алкоголизмом. Это вызвало интернет-перепалку оппонентов. Сначала адвокат певца пожаловался на парламентария в думский комитет по этике, тот в ответ назвал действия сторонников артиста «бесовским заговором», и тогда музыкальный исполнитель зарифмовал скандальное противостояние в стихах.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Александр Невзоров , Госдума
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