Шнурова обвинили в украинской пропаганде

«Это антироссийский шаг. Я мониторю украинские ресурсы — там его поддерживают, считают своим. Как и его лучшего друга — Александра Невзорова. Невзоров является просто кумиром украинской пропаганды», — заявил народный избранник в беседе с Nation News.

Он также осудил действия главы комитета Елены Ямпольской.

«Госпожа Ямпольская мне напоминает советского комиссара, когда «красная церковь» была: одних священников убивали, а другим сомнительным личностям не мешали существовать и называли их новой церковью. И я надеюсь, что кроме людей, принимающих такие решения, есть люди, которым неловко за них», — добавил депутат.

Ранее, как сообщал News.ru, Виталий Милонов предложил запретить на территории России творчество Сергея Шнурова в рамках борьбы с алкоголизмом. Это вызвало интернет-перепалку оппонентов. Сначала адвокат певца пожаловался на парламентария в думский комитет по этике, тот в ответ назвал действия сторонников артиста «бесовским заговором», и тогда музыкальный исполнитель зарифмовал скандальное противостояние в стихах.