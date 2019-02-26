Галкин показал подготовку Пугачёвой к концерту

Максим Галкин не устаёт знакомить подписчиков с жизнью звёздной семьи. Телеведущий показал, как супруга и дочь музицируют.

Фолловеры Галкина часто просят ещё почаще выкладывать видео не только с детьми Лизой и Гарри, но и с супругой Аллой Пугачёвой . К Примадонне в свете юбилейного апрельского концерта прикован повышенный интерес. На вопросы о том, как идёт подготовка к грандиозному шоу, Алла Борисовна лишь вздыхает, давая понять, что непросто.

Тем не менее поклонники уверены: репетиции и примерки костюмов идут полным ходом. Успевает Пугачёва уделять внимание и детям. Максим Галкин показал, как Алла Борисовна импровизирует за роялем вместе с дочерью Лизой.

«Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла — мастер импровизаций «что вижу, то пою». Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает», — написал гордый супруг.

Подписчики обратили внимание, что Пугачёва явно в голосе. Некоторые не скрывают, что не удержались от слёз — так впечатлил их ролик.

«Очень мило и трогательно, до глубины души тронуло», «Блин, я даже расплакалась. Какие Вы храбрые, такие молодцы, что деток родили. Дай бог здоровья вашей семье!», «Чудесный голосок у Лизы! Ждем концерта, Алла Борисовна!», «Боже, как я по этому голосу соскучилась! Спасибо, Алла Борисовна!» — оставляют комментарии фолловеры.

Ранее Алла Пугачёва рассказывала, что в преддверие концерта по случаю 70-летия особенно тщательно следит за питанием. И, несмотря на то, что «очень кушать хочется», она не позволяет себе ничего калорийного.