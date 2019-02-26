Потап поддержал певицу Maruv «неприличным» рэпом

Украинский артист Потап поддержал певицу Анну Корсун, известную как Maruv, которой не разрешили представлять Украину на «Евровидении», в том числе и из-за концертов в России

Исполнитель опубликовал в своём Instagram видеоролик , в котором читает рэп на русском и украинском языках, критикующий решение Национальной общественной телекомпании Украины. При этом он использовал «неприличные» слова.

По мнению Потапа, всё происходящее можно сравнить с цирком. Он также отметил, что после инцидента с Maruvконкурс для него «умер».

Артист подчеркнул, что выборы «всегда были интересной темой» для страны, однако непонятно, «зачем так поступили» с певицей.