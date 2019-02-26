Украинский артист Потап поддержал певицу Анну Корсун, известную как Maruv, которой не разрешили представлять Украину на «Евровидении», в том числе и из-за концертов в России.
Исполнитель опубликовал в своём Instagram видеоролик, в котором читает рэп на русском и украинском языках, критикующий решение Национальной общественной телекомпании Украины. При этом он использовал «неприличные» слова.
По мнению Потапа, всё происходящее можно сравнить с цирком. Он также отметил, что после инцидента с Maruvконкурс для него «умер».
Артист подчеркнул, что выборы «всегда были интересной темой» для страны, однако непонятно, «зачем так поступили» с певицей.
Как писал News.ru, ранее вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал правильным решение не отправлять певицу Maruv на Евровидение представлять страну. Политик усмотрел в ситуации с попаданием исполнительницы в финал часть «гибридной войны России против Украины», а что касается Maruv, то она, по мнению чиновника, вообще не может принимать участие в подобных конкурсах, поскольку гастролирует на «территории государства-агрессора».