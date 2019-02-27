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Бузова обматерила всех на свадьбе Доминика Джокера 

News.ru + ещё 9 57 минут назад
Фото: buzova86/instagram.com
Звезда «Дома 2» Ольга Бузова обматерила всех мужчина на свадьбе Доминика Джокера. Поводом к этому послужил букет, который кинула невеста музыканта — певица из Баранула Екатерина Кокорина.
Скандальная телеведущая убедила себя, что обязательно выйдет замуж, если поймает цветы. Однако чуда не произошло, пишет «КП».
«Ну всё, мужики, вы напросились. Вы понимаете, что теперь я продолжу петь о том, какие вы [нецензурное выражение]? А вот если бы я поймала букет, то наконец-то вышла бы замуж и полюбила кого-то. А теперь нет», — закричала она в микрофон.
До этого всё тоже шло не очень гладко. Например, Бузова заявила, что именно в этом заведении она несколько лет назад выходила замуж за футболиста Дмитрия Тарасова. Не поленилась она напомнить, что брак выдался совсем неудачным.
Впрочем, молодожёнам артистка пожелала долгой и счастливой супружеской жизни, подтвердив свои слова постом в Instagram.
Ранее Бузова сообщила, что планирует купить идеальную квартиру в Москве. При этом она призналась, что вынуждена оформить ипотечный кредит, писал News.ru.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова , Доминик Джокер
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