Продюсер Максим Фадеев разорвал контракт с теперь уже бывшей участницей группы SEREBRO Катей Кищук. Поклонники возмущены тем, что девушка лишилась привычной страницы в Instagram.
Коллектив SEREBRO перестал существовать в полюбившемся многим составе. Трио обрело новых солисток, которые начали выступать перед публикой. Всё началось с ухода Ольги Серябкиной, которая еще до Нового года объявила о сольной карьере. Певице удалось сохранить хорошие отношения с продюсером лейбла Максимом Фадеевым. Известно, что так было не со всеми солистками. Фадеев и сам не раз говорил, что из всех артистов, с кем он работал благодарными оказались только Ольга Серябкина и Наргиз.
Поклонники прежнего состава группы обсуждают ситуацию с Катей Кищук, которая осталась без работы. Несмотря на официальное заявление девушки, в котором она благодарит лейбл за сотрудничество и бесценный опыт, фолловеры недовольны таким поступком Фадеева.
Певица завела новую страницу в Instagram, на которую уже подписались более полумиллиона человек.
«Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился и я больше не являюсь её участницей. Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им — здесь будет их общее комьюнити. Подписывайтесь на мой аккаунт!» — написала Кищук, подчеркнув, что расстаётся с прежним работодателем в хороших отношениях.
Ряд пользователей тут же отметили, что отписываются от странички лейбла в соцсети, так как считают решение Фадеева несправедливым.
«Отписываюсь, Катя зайка, новое серебро мне не по душе. Думаю Катя сама отказалась, условия работы предлагают ужасные ((Призываю отписаться, незаслуженно это все, сами пусть набирают свой миллион, новый состав, новый миллион, отписка от этого акка гарантирована!» — пишут фанаты прежнего состава группы SEREBRO.