Солистка группы SEREBRO осталась без работы и аккаунта в соцсети

Продюсер Максим Фадеев разорвал контракт с теперь уже бывшей участницей группы SEREBRO Катей Кищук. Поклонники возмущены тем, что девушка лишилась привычной страницы в Instagram.

Коллектив SEREBRO перестал существовать в полюбившемся многим составе. Трио обрело новых солисток, которые начали выступать перед публикой. Всё началось с ухода Ольги Серябкиной, которая еще до Нового года объявила о сольной карьере. Певице удалось сохранить хорошие отношения с продюсером лейбла Максимом Фадеевым. Известно, что так было не со всеми солистками. Фадеев и сам не раз говорил, что из всех артистов, с кем он работал благодарными оказались только Ольга Серябкина и Наргиз.

Поклонники прежнего состава группы обсуждают ситуацию с Катей Кищук, которая осталась без работы. Несмотря на официальное заявление девушки, в котором она благодарит лейбл за сотрудничество и бесценный опыт, фолловеры недовольны таким поступком Фадеева.

Певица завела новую страницу в Instagram, на которую уже подписались более полумиллиона человек.

«Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился и я больше не являюсь её участницей. Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им — здесь будет их общее комьюнити. Подписывайтесь на мой аккаунт!» — написала Кищук, подчеркнув, что расстаётся с прежним работодателем в хороших отношениях.

Ряд пользователей тут же отметили, что отписываются от странички лейбла в соцсети, так как считают решение Фадеева несправедливым.