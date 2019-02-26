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Топ-модель Ольга Пантюшенкова умерла от рака 

Рамблер 1 час назад
Топ-модель Ольга Пантюшенкова скончалась в начале февраля 2019 года, но известно об этом стало только сейчас. Смерть модели подтвердил ее близкий друг Петр Аксенов, который рассказал, что женщина долго боролась с раком.
«Вечная память моей прекрасной Ольге Пантюшенковой… сегодня трагически от рака оборвалась ее жизнь…» — написал он в своем Instagram.
Ольга Пантюшенкова родилась в 1975 году в Ленинграде. В 16 лет она заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР — 1991» и получила приглашение в модельное агентство Elite, которое уже работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур.
В 1994 году девушка подписала контракт с Cacharel и начала рекламировать новый аромат. После этого она стала музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. Пантюшенкова работала со многими известными мировыми брендами.
Шоу-бизнес , Фото , Карл Лагерфельд , Петр Аксенов , Джон Гальяно , Синди Кроуфорд
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