Топ-модель Ольга Пантюшенкова умерла от рака

Топ-модель Ольга Пантюшенкова скончалась в начале февраля 2019 года, но известно об этом стало только сейчас. Смерть модели подтвердил ее близкий друг Петр Аксенов , который рассказал, что женщина долго боролась с раком.

«Вечная память моей прекрасной Ольге Пантюшенковой… сегодня трагически от рака оборвалась ее жизнь…» — написал он в своем Instagram.

Ольга Пантюшенкова родилась в 1975 году в Ленинграде. В 16 лет она заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР — 1991» и получила приглашение в модельное агентство Elite, которое уже работало с Синди Кроуфорд и Стефани Сеймур.