Русская муза Лагерфельда умерла от рака

По словам Аксенова, модель скончалась 9 февраля. Пантюшенкова боролась с онкологическим заболеванием.

Люди, знавшие модель лично, оставили комментарии к посту дизайнера. По их словам, Пантюшенкова была веселым, жизнерадостным человеком и писала стихи.

«СтарХит» отмечает, что она скончалась в Санкт-Петербурге в квартире матери. Семьи и детей у Пантюшенковой не было.

Sobaka.ru называет Пантюшенкову одной из первых советских моделей, работавших с брендами Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel , Kenzo, Valentino и Balenciaga. По данным издания, модель умерла на 45-м году жизни.