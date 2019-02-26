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Русская муза Лагерфельда умерла от рака 

Рамблер 2 часа назад
Фото: соцсети
Дизайнер Петр Аксенов сообщил в Instagram о смерти российской модели Ольги Пантюшенковой. «СтарХит» отмечает, что россиянка была музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно.
По словам Аксенова, модель скончалась 9 февраля. Пантюшенкова боролась с онкологическим заболеванием.
Люди, знавшие модель лично, оставили комментарии к посту дизайнера. По их словам, Пантюшенкова была веселым, жизнерадостным человеком и писала стихи.
«СтарХит» отмечает, что она скончалась в Санкт-Петербурге в квартире матери. Семьи и детей у Пантюшенковой не было.
Sobaka.ru называет Пантюшенкову одной из первых советских моделей, работавших с брендами Christian Lacroix, Christian Dior, Chanel, Kenzo, Valentino и Balenciaga. По данным издания, модель умерла на 45-м году жизни.
Пантюшенкова начала карьеру модели в 16 лет, заняв третье место в конкурсе «Супермодель СССР-1991». После этого она получила приглашение в агентство Elite, которое работало с Синди Кроуфорд.
Комментарии12
Шоу-бизнес , Карл Лагерфельд , Петр Аксенов , Джон Гальяно , Синди Кроуфорд , Chanel , StarHit
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