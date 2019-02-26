Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Русская муза Лагерфельда Ольга Пантюшенкова скончалась от онкозаболевания 

Teleprogramma.pro 31 минуту назад
Фото: соцсети
По поступившей информации, Ольга Пантюшенкова скончалась еще в первых числах февраля. Однако о ее смерти стало известно буквально на днях. Эти данные о кончине модели подтвердил ее друг Петр Аксенов, который рассказал, что манекенщица боролось с онкологическим заболеванием.
Как пишет «СтарХит», девушка прославилась еще в 90-е годы, в то время Пантюшенкова считалась одной из самых популярных российских моделей. После того, как она переехала в Европу, манекенщице удалось заключит выгодный контракт с одним из модных агентств в Париже. Кроме того, русская модель стала музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно.
Однако, спустя годы, девушка стала все реже появляться на публике. Поклонники Ольги Пантюшенковой посчитали, что она вышла замуж и решила посвятить себя семье. Не так давно стало известно, что манекенщица боролась с раком. И, несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку им так и не удалось. Последние годы своей жизни Пантюшенкова провела в Санкт-Петербурге. Близкие модели пока не прокомментировали смерть Пантюшенковой. Как сообщают «Дни.ру», модель скончалась в возрасте 44 лет.
Teleprogramma.pro: последние новости
В Испании скончался муж светской львицы Божены Рынски Артемий Троицкий посоветовал закрыть программы Первого канала после скандала с Бером и Друзем С концерта Ирины Аллегровой выгнали журналиста, который снимал певицу на телефон
Комментарии2
Шоу-бизнес , Карл Лагерфельд , Петр Аксенов , Джон Гальяно , StarHit
Читайте также
Видео
США пригрозили Мадуро судьбой Каддафи
Латинская Америка В мире
«Худшие времена СССР»: украинки о травле за Крым
Украина Статьи
Украинцы возмутились из-за Maruv
Шоу-бизнес
Украинская эпидемия перекинулась на Европу
В мире Украина
Бортпроводник «Победы» выронил малыша из люльки
Происшествия Общество
Лавров назвал три условия договора с Японией
Политика
Малашенко могли убить
Происшествия
Серебряков объяснился за скандальное высказывание
Шоу-бизнес Общество
Передвижное кафе взорвалось перед камерами
Происшествия
Колонна «Ярсов» прибыла в Москву
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение