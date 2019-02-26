Русская муза Лагерфельда Ольга Пантюшенкова скончалась от онкозаболевания

По поступившей информации, Ольга Пантюшенкова скончалась еще в первых числах февраля. Однако о ее смерти стало известно буквально на днях. Эти данные о кончине модели подтвердил ее друг Петр Аксенов , который рассказал, что манекенщица боролось с онкологическим заболеванием.

Джона Гальяно. Как пишет «СтарХит» , девушка прославилась еще в 90-е годы, в то время Пантюшенкова считалась одной из самых популярных российских моделей. После того, как она переехала в Европу, манекенщице удалось заключит выгодный контракт с одним из модных агентств в Париже. Кроме того, русская модель стала музой Карла Лагерфельда

Однако, спустя годы, девушка стала все реже появляться на публике. Поклонники Ольги Пантюшенковой посчитали, что она вышла замуж и решила посвятить себя семье. Не так давно стало известно, что манекенщица боролась с раком. И, несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку им так и не удалось. Последние годы своей жизни Пантюшенкова провела в Санкт-Петербурге. Близкие модели пока не прокомментировали смерть Пантюшенковой. Как сообщают «Дни.ру», модель скончалась в возрасте 44 лет.