Фанаты Анны Семенович сравнили экс-фигуристку с Аллой Пугачевой

Российская фигуристка, актриса и телеведущая Анна Семеновича сменила имидж, сообщает "Советский спорт"

Спортсменка поделилась с фанатами фотографиями нового образа, однако с пепельными волосами и челкой артистка напомнила поклонникам певицу Аллу Пугачеву или Марию Распутину. Также подписчики звезды отметили, что новая прическа ее старит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 25 Фев 2019 в 9:39 PST Актриса решилась на кардинальные изменения в связи с поездкой на море.

"Кто-то мчит в аэропорт и на море. Как я вам с новой челкой. Я сама себя не узнаю", — подписала публикацию Семенович.

Пользователи социальных сетей также заподозрили, что фигуристка прибегнула к пластической хирургии, так как ее лицо на фото показалось им неестественным.