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Фанаты Анны Семенович сравнили экс-фигуристку с Аллой Пугачевой 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Instagram
Российская фигуристка, актриса и телеведущая Анна Семеновича сменила имидж, сообщает "Советский спорт".
Спортсменка поделилась с фанатами фотографиями нового образа, однако с пепельными волосами и челкой артистка напомнила поклонникам певицу Аллу Пугачеву или Марию Распутину. Также подписчики звезды отметили, что новая прическа ее старит.
Актриса решилась на кардинальные изменения в связи с поездкой на море.
"Кто-то мчит в аэропорт и на море. Как я вам с новой челкой. Я сама себя не узнаю", — подписала публикацию Семенович.
Пользователи социальных сетей также заподозрили, что фигуристка прибегнула к пластической хирургии, так как ее лицо на фото показалось им неестественным.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении Евгении Медведевой в финале Кубка России.
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Шоу-бизнес , Евгения Медведева , Алексей Ягудин , Анна Семенович , Алла Пугачева , Советский спорт
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