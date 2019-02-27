Российская фигуристка, актриса и телеведущая Анна Семеновича сменила имидж, сообщает "Советский спорт".
Спортсменка поделилась с фанатами фотографиями нового образа, однако с пепельными волосами и челкой артистка напомнила поклонникам певицу Аллу Пугачеву или Марию Распутину. Также подписчики звезды отметили, что новая прическа ее старит.
Актриса решилась на кардинальные изменения в связи с поездкой на море.
"Кто-то мчит в аэропорт и на море. Как я вам с новой челкой. Я сама себя не узнаю", — подписала публикацию Семенович.
Пользователи социальных сетей также заподозрили, что фигуристка прибегнула к пластической хирургии, так как ее лицо на фото показалось им неестественным.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении Евгении Медведевой в финале Кубка России.