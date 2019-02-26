Стало известно о начале съемок фильма «Брат 3»

Шоумен Стас Барецкий рассказал о планах создать фильм «Брат 3», который стал бы прямым продолжением знаменитых картин Алексея Балабанова . По его словам, одну из главных ролей в ленте исполнит экс-боец ММА Вячеслав Дацик, имевший множественные проблемы с законом.

Шоумен Стас Барецкий сообщил о планах принять участие в съемках фильма «Брат 3», который станет продолжением культовых картин Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым-младшим в главной роли. По словам 46-летнего артиста, к созданию новой ленты руку также приложит скандально известный боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, имевший множественные проблемы с законом.

«Мы будем снимать фильм «Брат 3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй — хитрый, а третий, извините меня, — нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов», — заявил Барецкий, отметив, что запустить в ротацию картину планируется уже в следующем году.

Шоумен также подчеркнул, что проект будет основан на реальных события — в том числе и на материалах настоящих уголовных дел.

«Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата», — приводит слова Барецкого НСН.

В заключение артист признался, что планирует подключить к созданию третьей части «Брата» не только известных актеров, но и экс-заключенных.

«В фильме будет большая смысловая нагрузка, он будет скандальный», — сказал Стас.

Идея Барецкого, что любопытно, не встретила особого одобрения у продюсера оригинальных фильмов Балабанова Сергея Сельянова . Кинематографист, в частности, назвал задумку эпатажного шоумена «неуважением».

«Неуважение к герою, которого любят и помнят все. Видимо, больше нечем удивить, хочется привлечь внимание. Надеюсь, это просто болтовня», — цитирует продюсера «Московский комсомолец».

В свою очередь Дмитрий Гугучкин, пресс-секретарь и гитарист музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова , подчеркнул, что коллектив рассмотрит предложение о написании саундтреку к ленте, если оно поступит.

«Сложно дать однозначный ответ. Когда дело дойдет до каких-то серьезных предложений, мы подумаем. Пока мы об этом ничего не знаем. Никто ничего не предлагал. Отвергать что-то — это глупо, надо сначала узнать, что это. Будем следить за ситуацией», — пообещал он.

Публика встретила новинку от Монеточки в целом позитивно, однако Надежда Васильева , вдова ушедшего из жизни в 2013 году Алексея Балабанова, видео раскритиковала, назвав его «бездарным».

«Мне не понравилось. Я считаю, что это бездарно. Это снято плохо. Я не говорю о голосе или идее. Идея — хорошая. Плохо, неталантливо, вот и все», — передает слова Васильевой РЕН ТВ.

Напомним, что «Брат» и «Брат 2», безусловно, знаковые для российского кинематографа произведения, вышли на экраны в 1997-м и 2000 годах соответственно. Главную роль в обеих картинах исполнил Сергей Бодров-младший, который, как считается, погиб 20 сентября 2002 года во время съемок своего собственного фильма «Связной» в Кармадонском ущелье в результате внезапного ледового обвала.