Шнуров получил новую работу

Шнуров вошел в совет по культуре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пополнил состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре, рассказала в своем фейсбуке глава комитета Елена Ямпольская.

«Начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — сообщила сегодня Ямпольская.

По словам Ямпольской, творчество последнего ей интересно, а особенно жанр, к которому Шнуров пристрастился недавно, а именно «утром в инете, вечером в куплете» — сочинение стихотворений на основе резонансных новостей.