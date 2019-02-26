Шнуров получил новую работу

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Шнуров вошел в совет по культуре 

Рамблер + ещё 36 6 часов назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пополнил состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре, рассказала в своем фейсбуке глава комитета Елена Ямпольская.
Общественный совет при культурном комитете был создан в середине января с целью обсуждения резонансных вопросов гуманитарной повестки. Тогда в него вошли 22 человека, в том числе актер Сергей Безруков, писатель Захар Прилепин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич.
«Начинается "второй призыв". Еще больше независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — сообщила сегодня Ямпольская.
Общественный совет пополнили писатель Евгений Водолазкин, дрессировщик Эдгард Запашный, митрополит Тихон (Шевкунов) и музыкант Сергей Шнуров.
По словам Ямпольской, творчество последнего ей интересно, а особенно жанр, к которому Шнуров пристрастился недавно, а именно «утром в инете, вечером в куплете» — сочинение стихотворений на основе резонансных новостей.
«Вот такие у нас новости. Ждем дежурных атак с флангов. Левые, правые, крайние либералы, ультраконсерваторы, кричите быстрее!» — добавила депутат.
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Шоу-бизнес , Видео , Захар Прилепин , Андрей Макаревич , Евгений Водолазкин , Михаил Пиотровский , Эдгард Запашный , Зураб Кекелидзе , Сергей Шнуров , Эрмитаж , Минздрав РФ , Госдума
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