Украинцы отреагировали на отказ Maruv от «Евровидения»

Украинцы возмутились неучастию певицы Maruv, выигравшей национальный отбор, в Евровидении 2019 года.

Ранее Maruv победила на украинском нацотборе на песенный конкурс, однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины перед принятием окончательного решения захотела обсудить с певицей вопросы гастролей в России, а именно их запрет.

Накануне вечером в своем инстаграме Maruv написала, что провела семичасовую встречу с представителями НТКУ, по итогам которой решила не участвовать в Евровидении. При этом певица подчеркнула, что отказ от гастролей в России не был для нее «принципиальным».

«Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — объяснила она.

В комментариях к публикации Maruv многие украинцы выразили свое возмущение условиями, которые были поставлены перед певицей, честно выигравшей отбор. Одни называли их «позором», другие «деградацией», а третьи «неизлечимым майдауном головного мозга». ﻿

Однако большинство пользователей соцсети писали Maruv слова поддержки — называли ее «смелой и стойкой», «патриотом, а не политической пешкой», благодарили за творчество и советовали представить на Евровидении какую-нибудь другую страну.