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Украинцы отреагировали на отказ Maruv от «Евровидения» 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/maruvofficial
Украинцы возмутились неучастию певицы Maruv, выигравшей национальный отбор, в Евровидении 2019 года.
Ранее Maruv победила на украинском нацотборе на песенный конкурс, однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины перед принятием окончательного решения захотела обсудить с певицей вопросы гастролей в России, а именно их запрет.
Накануне вечером в своем инстаграме Maruv написала, что провела семичасовую встречу с представителями НТКУ, по итогам которой решила не участвовать в Евровидении. При этом певица подчеркнула, что отказ от гастролей в России не был для нее «принципиальным».
«Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я — музыкант, а не бита на политической арене», — объяснила она.
В комментариях к публикации Maruv многие украинцы выразили свое возмущение условиями, которые были поставлены перед певицей, честно выигравшей отбор. Одни называли их «позором», другие «деградацией», а третьи «неизлечимым майдауном головного мозга». ﻿
Однако большинство пользователей соцсети писали Maruv слова поддержки — называли ее «смелой и стойкой», «патриотом, а не политической пешкой», благодарили за творчество и советовали представить на Евровидении какую-нибудь другую страну.
«Вы в любом случае победитель», — написал еще один.
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