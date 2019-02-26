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Организаторы отреагировали на отказ украинской певицы Maruv ехать на «Евровидение» 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: globallookpress.com
Организаторы "Евровидения" разместили на своем сайте заявление относительно отказа украинской певицы Maruv (Анна Корсун) участвовать в финале международного песенного конкурса.
Составители заявления напомнили, что Корсун победила в национальном отборочном туре, однако после этого приняла решение не ехать на конкурс.
"Каждый участвующий вещатель ответственен за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами", — подчеркивается на сайте конкурса.
Ранее председатель совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что отбор на конкурс "Евровидение" выявил общественную проблему, которая находится в "политической плоскости".
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