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Оксана Федорова рассказала, почему отказалась находиться рядом с Дональдом Трампом 

Газета.Ru
Фото: Instagram
Российская телеведущая Оксана Федорова рассказала о встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Дни.Ру".
По ее словам, она встретилась с нынешним главой государства, когда победила в конкурсе "Мисс Вселенная", организатором которого был Трамп.
"Меня он поразил тем, что с таким уважением говорил о семье о своей. Сразу его дети пришли, познакомились", — рассказала Федорова.
Она добавила, что тогда Трамп не был женат и только познакомился со своей нынешней супругой Меланьей. Федорова объяснила, что отказалась от титула, потому что хотела вернуться в Россию. Кроме того, контракт предполагал, что она должна была сопровождать Трампа во время интервью и съемок.
"Я поняла, что мне все нравится, но что-то было фальшивое и ложное в этой обстановке. Я решила вернуться", — заключила Федорова.
Ранее сообщалось, что из-за своего титула Федорова также оказалась в скандальной ситуации, когда по инициативе Дональда Трампа приняла участие в американском шоу Говарда Стерна.
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Шоу-бизнес , Оксана Федорова , Дональд Трамп , Говард Стерн
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