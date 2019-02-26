Оксана Федорова рассказала, почему отказалась находиться рядом с Дональдом Трампом

По ее словам, она встретилась с нынешним главой государства, когда победила в конкурсе "Мисс Вселенная", организатором которого был Трамп.

"Меня он поразил тем, что с таким уважением говорил о семье о своей. Сразу его дети пришли, познакомились", — рассказала Федорова.

Она добавила, что тогда Трамп не был женат и только познакомился со своей нынешней супругой Меланьей. Федорова объяснила, что отказалась от титула, потому что хотела вернуться в Россию. Кроме того, контракт предполагал, что она должна была сопровождать Трампа во время интервью и съемок.

"Я поняла, что мне все нравится, но что-то было фальшивое и ложное в этой обстановке. Я решила вернуться", — заключила Федорова.