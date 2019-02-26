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Галкин спародировал Малышеву 

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Шоумен и телеведущий Максим Галкин спародировал телеведущую Елену Малышеву. Ролик с пародией записан в момент, когда артиста гримируют для съемок телевизионного шоу «Сегодня вечером».
Ведя диалог с мастерами, работающими над его причёской, Галкин внезапно начинает говорить голосом Малышевой. Ролик артист разместил в Instagram.
Ранее News.ru сообщал, что Галкин обратился к актрисе Лии Ахеджаковой, после того как она раскритиковала артиста за пародии. Телеведущий ответил на её претензии, заявив, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева , Максим Галкин
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