Галкин спародировал Малышеву

Шоумен и телеведущий Максим Галкин спародировал телеведущую Елену Малышеву . Ролик с пародией записан в момент, когда артиста гримируют для съемок телевизионного шоу «Сегодня вечером».

Ведя диалог с мастерами, работающими над его причёской, Галкин внезапно начинает говорить голосом Малышевой. Ролик артист разместил в Instagram.

Ранее News.ru сообщал, что Галкин обратился к актрисе Лии Ахеджаковой, после того как она раскритиковала артиста за пародии. Телеведущий ответил на её претензии, заявив, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены.