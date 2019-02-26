«Мне незачем жить»: Божена Рынска прокомментировала самоубийство Малашенко

«Игорь лично мне говорил что не собирается умирать ещё месяца два назад. Плохо стало в ноябре. Он очень боялся суда и угроз», — написала Божена в Фейсбуке, отметив что находится в городе Сан-Роке, Испания.

Рынска добавила, что их дом оцеплен полицией и пожаловалась, что рядом с ней нет близких людей.

«В Сотогранде нет никого, кто бы мог со мной побыть. Я в какой-то непонятной норе жду полиции завтрашней. Завтра прилетит подруга первым рейсом. А пока мне придется выговариваться тут. У меня сейчас никого нет рядом, не было прямых рейсов на Малагу. Мне самой друзья просто дали самолет и я смогла долететь. Если бы были самолеты прямые, я бы раньше прилетела и предотвратила это все. Как я уже не раз прилетала и хватала его на ручки в припадке его отчаянья», — поделилась она.

«Из-за публичности, во избежании домыслов мне надо высказаться самой. Я очень любила Игоря, и люблю его до сих пор. Я не знаю, как я буду жить без него. Мне незачем жить. Мы каждой черточкой души были дороги друг другу. У нас была большая любовь, огромная. Это была моя настоящая половинка, любовь моя. Если бы можно было все изменить, я бы целовала ему каждый пальчик, мое любимое мохнатое ушко, как я его называла. Его домашнее прозвище было: папа-кот. Мы с папой-котом почти не разлучались, мы все время были вместе. Мы ходили за ручку, мы все время обнимались», — призналась Божена.

Вдова попросила журналистов «пожалеть ее» и «не пытаться охотиться» за ней с телекамерами.

«Не надо добивать. Охотой на меня вы добьетесь только того, что покончу с собой и я. Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, — у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка. Пожалуйста, не охотьтесь за мной сейчас, не надо. Я убита, и я этого не переживу. Я в субботу, пока Игорь летел в Испанию, как раз рыдала у психотерапевта в Риге, что я устала заботиться об Игоре, что мне нужно немножечко для себя, что он на меня взвалил все. Я начинала срываться. Если бы я проявила стойкость и каждое утро начинала с улыбки и с признания в любви, этого бы не случилось», — написала Рынска.

В середине февраля Божена Рынска рассказала, что Малашенко госпитализировали, уточнив что у него «неврология». Ранее она сообщала, что супруг продолжает делить имущество в суде с первой женой Еленой Пивоваровой

СМИ сообщили о смерти Игоря Малашенко 25 февраля. В момент смерти он находился в Испании и, по словам знакомых, покончил с собой. Малашенко было 64 года.