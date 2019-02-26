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Украинский вещатель усомнился в участии в «Евровидении» после провала с MARUV 

Lenta.ru 1 час назад
Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) придется проконсультироваться с Европейским вещательным союзом (EBU) по поводу участия в «Евровидении». Об этом рассказала член правления НСТУ Александра Кольцова в интервью «Громадське ТБ».
«Сначала мы проконсультируемся с EBU о политизации процесса отбора на Украине: как это вообще повлияет на наше участие в этом году. Затем мы пообщаемся с юристами о том, хотим ли мы все это продолжать как вещатель. После этого пообщаемся с менеджментом артистов. А потом примем решение», — пояснила она.
По словам Кольцовой, выбирать другого исполнителя будут среди всех финалистов национального отбора.
Она добавила, что договор, предложенный певице MARUV, отличается от предыдущих только одним пунктом: об отмене гастролей в России. Ранее это не обговаривалось, так как выступающие в соседней стране артисты не попадали в финал отбора.
MARUV, победившая в отборе, отказалась от участия в «Евровидении». «Основные разногласия вызвали пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными», — пояснила исполнительница и обвинила вещателя в попытке заставить ее примешать политику в музыку.
«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 19 мая в Тель-Авиве. Россию представит Сергей Лазарев.
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Шоу-бизнес , Видео , В мире , Сергей Лазарев
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